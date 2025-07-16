Происшествия 16.07.2025 в 11:22

В Улан-Удэ прохожие нашли гранату

Разбираться с ней пришлось саперам из ОМОНа
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прохожие нашли гранату
Фото: Росгвардия Бурятии
Подозрительный предмет, сильно похожий на гранату, обнаружили прохожие в поселке Тулунжа. Она валялась на берегу реки возле моста. На место происшествия вызвали правоохранителей.

«В ходе обследования предмета специалисты-взрывотехники ОМОНа установили, что это страйкбольная граната, которая не представляет угрозы. Её передали полиции, которая сейчас проводит проверку», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
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граната

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