В Улан-Удэ прохожие нашли гранату

Подозрительный предмет, сильно похожий на гранату, обнаружили прохожие в поселке Тулунжа. Она валялась на берегу реки возле моста. На место происшествия вызвали правоохранителей.«В ходе обследования предмета специалисты-взрывотехники ОМОНа установили, что это страйкбольная граната, которая не представляет угрозы. Её передали полиции, которая сейчас проводит проверку», - сообщили в Росгвардии Бурятии.