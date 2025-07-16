Происшествия 16.07.2025 в 11:29

В Улан-Удэ пропали дети

Они не вернулись домой после прогулки
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пропали дети
Полиция Улан-Удэ сообщила о розыске 12-летней Анны Слепневой и 15-летнего Вадима Кондратьева. Заявление об их пропаже поступило в полицию вечером 15 июля. Законный представитель детей сообщил, что они не вернулись с прогулки и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. 

Ранее дети не уходили. 

Приметы Анны: европейской внешности, на вид 8 лет, рост 124 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Носит очки для зрения в розовой оправе. 

Была одета: предположительно, в розовую спортивную кофту, серые спортивные брюки и черные кроссовки. При себе имела рюкзак розового цвета. 

Приметы Вадима: европейской внешности, на вид 12 лет, рост 134 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: предположительно, черный спортивный костюм, черные кроссовки. При себе имел рюкзак черного цвета. 

При наличии информации о разыскиваемых детях МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 43-02-02, 29-24-20, 8-902-161-47-05 или 102.
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