В Улан-Удэ пропали дети

Полиция Улан-Удэ сообщила о розыске 12-летней Анны Слепневой и 15-летнего Вадима Кондратьева. Заявление об их пропаже поступило в полицию вечером 15 июля. Законный представитель детей сообщил, что они не вернулись с прогулки и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.Ранее дети не уходили.европейской внешности, на вид 8 лет, рост 124 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Носит очки для зрения в розовой оправе.Была одета: предположительно, в розовую спортивную кофту, серые спортивные брюки и черные кроссовки. При себе имела рюкзак розового цвета.европейской внешности, на вид 12 лет, рост 134 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.Был одет: предположительно, черный спортивный костюм, черные кроссовки. При себе имел рюкзак черного цвета.При наличии информации о разыскиваемых детях МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 43-02-02, 29-24-20, 8-902-161-47-05 или 102.