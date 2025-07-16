Происшествия 16.07.2025 в 11:39
В Бурятии пьяный подросток за рулём врезался в дерево
Его 15-летнего пассажира доставили в больницу
Текст: Елена Кокорина
В минувшие выходные в Баунтовском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадало двое подростков.
- Около 15 часов 20 минут несовершеннолетний юноша 2007 г.р. управляя а/м «Тойота Региус ЭЙС» двигался по технической автодороге п. Маловский – Багдарин. Находясь в состоянии алкогольного опьянения он не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП его несовершеннолетний пассажир – мальчик 2010 г.р. - с травмами был госпитализирован, - рассказали в ГИБДД республики.
Фото: loon.site
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