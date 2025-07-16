В Бурятии пьяный подросток за рулём врезался в дерево

В минувшие выходные в Баунтовском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадало двое подростков.

- Около 15 часов 20 минут несовершеннолетний юноша 2007 г.р. управляя а/м «Тойота Региус ЭЙС» двигался по технической автодороге п. Маловский – Багдарин. Находясь в состоянии алкогольного опьянения он не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП его несовершеннолетний пассажир – мальчик 2010 г.р. - с травмами был госпитализирован, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: loon.site