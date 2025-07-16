Происшествия 16.07.2025 в 11:48
На сельской дороге в Бурятии перевернулась иномарка
Водитель не справился с управлением
Текст: Елена Кокорина
Ранним утром в Бурятии произошло ДТП, в котором водитель иномарки не справился с управлением. Машина его в итоге съехала с дороги и перевернулась.
Авария случилась в Кабанском районе около 5 часов утра.
- 25-летний мужчина на автомобиле «Тойота Камри», следуя по а/д «Тресково-Шергино-Заречье» на 71 км в районе местности с. Энхалук, предварительно не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в мед. Учреждение, - прокомментировали в ГИБДД республики.
Фото: Номер один
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