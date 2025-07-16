На сельской дороге в Бурятии перевернулась иномарка

Ранним утром в Бурятии произошло ДТП, в котором водитель иномарки не справился с управлением. Машина его в итоге съехала с дороги и перевернулась.

Авария случилась в Кабанском районе около 5 часов утра.

- 25-летний мужчина на автомобиле «Тойота Камри», следуя по а/д «Тресково-Шергино-Заречье» на 71 км в районе местности с. Энхалук, предварительно не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в мед. Учреждение, - прокомментировали в ГИБДД республики.

Фото: Номер один