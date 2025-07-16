Подросток из Улан-Удэ попал в больницу после ДТП

Вчера вечером Советском районе Улан-Удэ произошло ДТП с 17-летним подростком на мотоцикле.

- В 8 часов вечера несовершеннолетний 2008 г.р. на мотоцикле «Райсер 300» следовал со стороны ДНТ «Весна». В районе дома №2а на пер. Новый, он не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, - рассказали в ГИБДД республики.

За минувшие сутки на дорогах республики было совершено 300 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 нетрезвых водителей. Вместе с этим, инспекторы зарегистрировали 29 аварий с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: loon.site