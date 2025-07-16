Происшествия 16.07.2025 в 12:26
Водитель пошел на обгон
Две женщины и ребенок из Новосибирской области погибли в страшном ДТП на Алтае
Текст: КП-Новосибирск
Семья новосибирцев отправилась отдыхать в Республику Алтай. Но, к сожалению, отдых обернулся страшной трагедией. Их автомобиль влетел в фуру рядом с селом Манжерок. Как сообщает КП-Новосибирск, две женщины и 13-летний подросток погибли, а водитель и еще два пассажира, в том числе ребенок, оказались в больнице.
- Все погибшие были зарегистрированы в Новосибирской области, - сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
ДТП произошло днем 15 июля на Чуйском тракте. Семья из Новосибирской области была в микроавтобусе Nissan Serena, водитель которого выехал на встречную полосу и влетел в фуру Shacman.
В микроавтобусе находилось шесть человек, трое из них, в том числе подросток, погибли, остальные были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В больницу также попал водитель фуры.
По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
- Все погибшие были зарегистрированы в Новосибирской области, - сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
ДТП произошло днем 15 июля на Чуйском тракте. Семья из Новосибирской области была в микроавтобусе Nissan Serena, водитель которого выехал на встречную полосу и влетел в фуру Shacman.
- По предварительным данным, водитель микроавтобуса, совершая обгон попутного транспортного средства, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем, - уточнили в СУ СК России по Республике Алтай.
По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
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