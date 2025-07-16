В Улан-Удэ в этом году зафиксировано восемь лесных пожаров

За текущий год огонь уничтожил более трёх гектаров леса в Улан-Удэ. Кроме того, произошло 193 возгорания сухой растительности, сообщили в Комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности.

— За прошлый год произошло семь лесных пожаров. В этом году уже восемь, пять из которых из-за неосторожности самих жителей при обращении с огнем, — сообщил начальник городской поисково-спасательной службы Егор Перелыгин.

В Улан-Удэ действует особый противопожарный режим. Чтобы предотвратить пожары, важно не посещать городские леса во время действия режима, не разводить открытый огонь, не бросать окурки и не жечь траву.

Фото: мэрия города