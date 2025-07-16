Происшествия 16.07.2025 в 14:46

В Улан-Удэ в этом году зафиксировано восемь лесных пожаров

Более в половине из них виноват человек
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ в этом году зафиксировано восемь лесных пожаров

За текущий год огонь уничтожил более трёх гектаров леса в Улан-Удэ. Кроме того, произошло 193 возгорания сухой растительности, сообщили в Комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности.

— За прошлый год произошло семь лесных пожаров. В этом году уже восемь, пять из которых из-за неосторожности самих жителей при обращении с огнем, — сообщил начальник городской поисково-спасательной службы Егор Перелыгин.

В Улан-Удэ действует особый противопожарный режим. Чтобы предотвратить пожары, важно не посещать городские леса во время действия режима, не разводить открытый огонь, не бросать окурки и не жечь траву.

Фото: мэрия города

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