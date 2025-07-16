Жителя Бурятии осудили за рубку леса в нацпарке

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Тункинского района. Он обвинялся в незаконной рубке леса в национальном парке.«В октябре прошлого года мужчина, не имея разрешения на заготовку леса, прибыл на особо охраняемую природную территорию и спилил две лиственницы. Ущерб составил 309 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно. Также у мужчины конфисковали автомобиль «УАЗ-452» и бензопилу. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с сельчанина суммы причиненного ущерба.