Происшествия 16.07.2025 в 17:11
Самолет Ту-154 совершил аварийную посадку в аэропорту Улан-Удэ
Он летел по маршруту Благовещенск – Новосибирск
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в 16:16 в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ совершил аварийную посадку самолет Ту-154, выполнявший рейс Благовещенск – Новосибирск. Как сообщили в транспортной прокуратуре, на борту воздушного судна находились только члены экипажа. Никто из них не пострадал.
В причинах происшествия сейчас разбираются компетентные органы.
В причинах происшествия сейчас разбираются компетентные органы.