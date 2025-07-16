Самолет Ту-154 совершил аварийную посадку в аэропорту Улан-Удэ

Сегодня в 16:16 в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ совершил аварийную посадку самолет Ту-154, выполнявший рейс Благовещенск – Новосибирск. Как сообщили в транспортной прокуратуре, на борту воздушного судна находились только члены экипажа. Никто из них не пострадал.В причинах происшествия сейчас разбираются компетентные органы.