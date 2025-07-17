В Бурятии остался единственный лесной пожар

За прошедшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар в Прибайкальском районе. Его причиной стало неосторожное обращение с огнём. За это же время удалось потушить 4 лесных пожара в Бичурском, Джидинском, Прибайкальском и Селенгинском районах на общей площади 25 га.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, на утро 17 июля в Бурятии осталось потушить один лесной пожар в Прибайкальском районе на площади 32 га. Он уже локализован.«Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. На тушении работают 28 человек из числа авиалесоохраны и лесной охраны. Задействовано 6 единиц техники», - сообщили в РАЛХе.