Происшествия 17.07.2025 в 09:15

В Бурятии остался единственный лесной пожар

Он уже локализован
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии остался единственный лесной пожар
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар в Прибайкальском районе. Его причиной стало неосторожное обращение с огнём. За это же время удалось потушить 4 лесных пожара в Бичурском, Джидинском, Прибайкальском и Селенгинском районах на общей площади 25 га.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, на утро 17 июля в Бурятии осталось потушить один лесной пожар в Прибайкальском районе на площади 32 га. Он уже локализован.

«Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. На тушении работают 28 человек из числа авиалесоохраны и лесной охраны. Задействовано 6 единиц техники», - сообщили в РАЛХе.
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