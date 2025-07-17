Происшествия 17.07.2025 в 09:22
В Бурятии нашли пропавшего в апреле мужчину
Все это время он находился на ферме
Текст: Андрей Константинов
Полиция Бурятии нашла 54-летнего жителя республики, который с 15 апреля не выходил на связь с родственниками.
«Гражданин находился на ферме возле села Средний Убукун Селенгинского района. С ним все в порядке», - сообщили в МВД Бурятии.
«Гражданин находился на ферме возле села Средний Убукун Селенгинского района. С ним все в порядке», - сообщили в МВД Бурятии.
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