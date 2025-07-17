Супруги из Иркутска попались в Бурятии с 700 кг омуля

В Бурятии полицейские изъяли из незаконного оборота более 717 кг байкальской рыбы на 9,5 млн рублей. Нашли улов в результате оперативно-розыскных мероприятий, остановив вблизи села Истомино машину жителей Иркутска.

- В багажнике «Тойота Харриер» находилось 717 килограммов байкальской рыбы. Автомобиль принадлежит супругам из Иркутской области – 53-летней женщине и её 45-летнему мужу. Соответствующих документов на перевозимый груз у них не оказалось. Граждане пояснили полицейским, что приехали в Кабанский район на отдых. Узнали у местных жителей, где можно купить байкальскую рыбу и приобрели партию биоресурсов у неизвестного лица. Сбыть приобретённое супруги планировали на территории Иркутской области, - рассказали в полиции республики.

Из незаконного оборота было изъято 2596 хвостов байкальского омуля, 29 хариусов и 4 сига. Общий ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил более 9,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. В данное время проводится установление и задержание подозреваемого в незаконной добыче и сбыте байкальской рыбы.

Фото: полиция Бурятии