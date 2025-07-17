Происшествия 17.07.2025 в 09:42

На Ольхоне уволили вожатую из-за разборок со стрельбой

В детском лагере она спровоцировала конфликт ревности между двумя мужчинами
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Текст: Иван Иванов
На Ольхоне уволили вожатую из-за разборок со стрельбой
Фото: freepik.com
Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах конфликта на Ольхоне. Ссора произошла между двумя мужчинами на территории детского оздоровительного центра, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительным данным, вечером 12 июля возник конфликт между 24-летним сожителем одной из сотрудниц детского лагеря и 46-летним работником. Ссора переросла в драку. В ситуацию вмешался директор учреждения: мужчина применил принадлежавший ему травматический пистолет. Никто из отдыхающих не пострадал.

Зачинщик конфликта скрылся и попытался уехать в Иркутск, но в 15 километрах от оздоровительного центра его задержали сотрудники Росгвардии. 

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Действиям участников ссоры дадут правовую оценку в рамках действующего законодательства. Ход проверки поставила на контроль прокуратура.

Инцидент на территории детского оздоровительного центра прокомментировала и Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. 

— Детский лагерь — это пространство, где дети должны чувствовать себя в безопасности, а не становиться свидетелями агрессии и разборок между взрослыми. По имеющейся информации, конфликт произошел на почве личных взаимоотношений между сотрудниками лагеря. Он перерос в драку с участием приезжих взрослых. Вожатая, чьи личные обстоятельства стали причиной происшествия, уволена, - цитирует ее слова издание IRK.ru.
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