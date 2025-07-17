Происшествия 17.07.2025 в 09:55

Девушку из Улан-Удэ заставили обворовать своего отца

Все деньги с его счета горожанка перечислила аферистам
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Текст: Андрей Константинов
Девушку из Улан-Удэ заставили обворовать своего отца
Фото: pixabay.com
За минувшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 20 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий аферистов жители республики потеряли около 543 тысяч рублей. Самый крупный ущерб зафиксирован в Улан-Удэ, где 19-летняя выпускница медицинского колледжа перевела мошенникам 300 тысяч рублей с банковской карты отца. 

Как рассказали в МВД Бурятии, 15 июля горожанкке позвонила женщина, представившаяся сотрудницей приемной комиссии. Девушка ожидала звонка от медицинской аккредитационной комиссии и, не заподозрив обмана, сообщила свои персональные данные и код из SMS. 

Вскоре ей перезвонил «сотрудник Госуслуг», заявив, что ее аккаунт взломали, а данные родителей оказались в открытом доступе. Якобы теперь мошенники могут оформить на них кредиты и направить средства на финансирование терроризма. Далее звонки продолжились. 

Девушке по видео позвонил лже-следователь, он показал удостоверение и стал угрожать, что если та не будет с ним сотрудничать, то к ней отправят ОМОН. Девушка согласилась оказать содействие следствию. 

Затем, около двух часов ночи, девушке позвонил еще один мошенник под видом сотрудника Центробанка. Он приказал выйти ей из дома, угрожая обыском. 

Под давлением звонившего горожанка взяла мобильные телефоны родителей и вышла на улицу. Мошенники вызвали ей такси до торгового центра на ул. Жердева, где в банкомате она сняла 300 тысяч рублей с карты отца, после чего перевела деньги через поддельное приложение «Центробанка» на несуществующие «безопасные счета». 

Затем аферист приказал девушке проделать аналогичную операцию с банковским счетом матери, но она не смогла войти в приложение банка. Тогда злоумышленник удалил все переписки и положил трубку. 

Около 5 утра девушка вернулась домой и легла спать, ничего не сказав родителям. Утром отец обнаружил пропажу денег, и только после обращения в банк и полицию дочь рассказала о случившемся.
Теги
мошенничество

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