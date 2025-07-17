Происшествия 17.07.2025 в 10:42
В Бурятии квадрокоптер не помог найти пропавших рыбаков
Их судьба по-прежнему не известна
Текст: Андрей Константинов
Очередной день поиска трех рыбаков, пропавших 12 июля в местности Лемасово Кабанского района Бурятии, результатов не дал. Найти следы мужчин не помог и задействованный в поиске дрон.
«Спасатели БРПСС с помощью квадрокоптера обследовали 2,5 км береговой линии от села Истомино до дельты Селенги. Сахюртинским ПСП обследовано 30 км береговой линии и акватории озера Байкал. Результатов нет», - рассказали в телеграм-канале «Кабанск-инфо.24/7».
Сегодня поиски пропавших рыбаков продолжатся.
«Спасатели БРПСС с помощью квадрокоптера обследовали 2,5 км береговой линии от села Истомино до дельты Селенги. Сахюртинским ПСП обследовано 30 км береговой линии и акватории озера Байкал. Результатов нет», - рассказали в телеграм-канале «Кабанск-инфо.24/7».
Сегодня поиски пропавших рыбаков продолжатся.
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