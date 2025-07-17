Происшествия 17.07.2025 в 11:37

В Бурятии медведь зашел в село и задрал двух коз

Охотинспекторы решили подкараулить косолапого, но тот почуял засаду
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии медведь зашел в село и задрал двух коз
Фото: pixabay.com
Опасный инцидент случился в селе Журавлиха Баргузинского района. Как сообщил телеграм-канал «Баргузин-инфо.24/7», туда наведался медведь. Косолапый проник на территорию одного из домов и задрал двух коз.

Администрация поселения, куда местный житель сообщил о случившемся, вызвала охотинспекторов. Они осмотрели место происшествия и приняли решения дождаться повторного выхода медведя в село. Однако косолапый, словно почуяв засаду, больше не предпринимал попыток вернуться.
Теги
медведь

Все новости

Как выковать «Ворота в Азию»
17.07.2025 в 12:47
Турист в Бурятии сорвался со скалы под названием «Доктор»
17.07.2025 в 12:36
На Байкале катер с семьей сел на мель
17.07.2025 в 12:20
Потерявшихся детей в Улан-Удэ нашли у реки
17.07.2025 в 12:12
На Байкале в Бурятии утонул мужчина
17.07.2025 в 11:47
В Бурятии медведь зашел в село и задрал двух коз
17.07.2025 в 11:37
В Бурятии трассу в селе Десятниково защитят от потопов
17.07.2025 в 11:08
В Бурятии квадрокоптер не помог найти пропавших рыбаков
17.07.2025 в 10:42
Пьяный хулиган в Бурятии угрожал взорвать многоквартирный дом
17.07.2025 в 10:41
В Бурятии загадили плодородную землю
17.07.2025 в 10:30
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 июля

Читайте также
Турист в Бурятии сорвался со скалы под названием «Доктор»
Мужчина сильно травмирован и не может самостоятельно передвигаться
17.07.2025 в 12:36
На Байкале катер с семьей сел на мель
На помощь им пришли спасатели
17.07.2025 в 12:20
На Байкале в Бурятии утонул мужчина
На берег его тело вытащили очевидцы происшествия
17.07.2025 в 11:47
В Бурятии квадрокоптер не помог найти пропавших рыбаков
Их судьба по-прежнему не известна
17.07.2025 в 10:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru