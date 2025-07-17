В Бурятии медведь зашел в село и задрал двух коз

Опасный инцидент случился в селе Журавлиха Баргузинского района. Как сообщил телеграм-канал «Баргузин-инфо.24/7», туда наведался медведь. Косолапый проник на территорию одного из домов и задрал двух коз.Администрация поселения, куда местный житель сообщил о случившемся, вызвала охотинспекторов. Они осмотрели место происшествия и приняли решения дождаться повторного выхода медведя в село. Однако косолапый, словно почуяв засаду, больше не предпринимал попыток вернуться.