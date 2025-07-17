Происшествия 17.07.2025 в 11:37
В Бурятии медведь зашел в село и задрал двух коз
Охотинспекторы решили подкараулить косолапого, но тот почуял засаду
Текст: Андрей Константинов
Опасный инцидент случился в селе Журавлиха Баргузинского района. Как сообщил телеграм-канал «Баргузин-инфо.24/7», туда наведался медведь. Косолапый проник на территорию одного из домов и задрал двух коз.
Администрация поселения, куда местный житель сообщил о случившемся, вызвала охотинспекторов. Они осмотрели место происшествия и приняли решения дождаться повторного выхода медведя в село. Однако косолапый, словно почуяв засаду, больше не предпринимал попыток вернуться.
Администрация поселения, куда местный житель сообщил о случившемся, вызвала охотинспекторов. Они осмотрели место происшествия и приняли решения дождаться повторного выхода медведя в село. Однако косолапый, словно почуяв засаду, больше не предпринимал попыток вернуться.
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