На Байкале в Бурятии утонул мужчина

Сводку происшествий за сутки выдали в МЧС Бурятии. Среди ряда бытовых и лесных пожаров, вчера зафиксирован и несчастный случай на воде – на Байкале утонул мужчина.

- В местности Пески на озере Байкал утонул мужчина 1978 г.р. Очевидцами он извлечен из воды на берег. Помимо этого, было зарегистрировано девять пожаров, пять из них – загорания мусора и сухой травы. Пострадавших в них нет, - рассказали в МЧС.

Как уточнили в ведомстве, в Бабушкине из-за короткого замыкания загорелась летняя кухня, стена дома и гараж. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 39 квадратах. На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались четыре раза. На контроле находится один очаг лесного пожара на площади 32 гектара.

Также, в Кабанском районе продолжаются поиски трёх рыбаков. Спасателями и инспекторами ГИМС обследовано с нарастающим итогом 770 км2 акватории и береговой линии озера Байкал. Поиск результата пока не дал.

Фото: Елена Кокорина