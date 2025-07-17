На Байкале катер с семьей сел на мель

К месту происшествия немедленно выдвинулась группа во главе со старшим государственным инспектором по маломерным судам Кабанского участка ГИМС и двумя спасателями БПСО МЧС.











Вечером 16 июля в Кабанском районе Бурятии в местности Маяк катер, на котором находились двое взрослых и ребенок, сел на мель и повредил винт. Семья обратилась за помощью к спасателям.- В условиях отсутствия хорошей видимости, исключительно благодаря опыту и умелым действиям, спасатели добрались до катера с людьми. От медпомощи и эвакуации они отказались. Судно отбуксировали к ближайшему месту стоянки, - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Бурятия Николай Зайцев.Фото: МЧС Бурятии