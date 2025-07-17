Турист в Бурятии сорвался со скалы под названием «Доктор»

Вчера ночью спасатели Бурятии эвакуировали туриста, упавшего со скалы в Тункинском районе. Во время восхождения на пик «Доктор», расположенный между населёнными пунктами Хурай-Хобок и Аршан, мужчина упал со скалы. По предварительным данным, у пострадавшего травмирована нога, возможно, повреждение внутренних органов, в результате чего он не может самостоятельно передвигаться.

- На место происшествия оперативно выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе 4 человек на 2 единицах техники. Несмотря на сложный рельеф, ночью 17 июля спасатели добрались до пострадавшего, оказали ему первую помощь и начали эвакуацию. С использованием носилок и верёвок они пешком эвакуировали туриста в село Аршан, где передали его бригаде врачей, - рассказали в ГО и ЧС.

Фото: loon.site