«Ехали в аэропорт, когда в них врезалась иномарка»

По предварительной информации, водитель Suzuki SX4 пошел на обгон и не справился с управлением – все, кто был в этой машине, погибли. Авария унесла жизни и четверых человек, находившихся в Toyota. Чудом выжила только восьмимесячная девочка: в момент ДТП она находилась в автомобильном кресле и была пристегнута. Девочку вертолетом санвиации доставили в областную больницу.









