Происшествия 17.07.2025 в 16:48
«Ехали в аэропорт, когда в них врезалась иномарка»
8-месячная девочка, выжившая в ДТП под Новосибирском, может оказаться в детдоме
Текст: КП-Новосибирск
Стали известны подробности трагедии, произошедшей в Красноозерском районе Новосибирской области. 16 июля там в страшной аварии с двумя иномарками погибли 7 человек. В живых осталась лишь восьмимесячная девочка: ребенок находился в автомобиле с родителями. Что случилось на трассе - в материале КП-Новосибирск.
По предварительной информации, легковушки Suzuki SX4 и Toyota Sprinter столкнулись на 290-м километре федеральной трассы К-17Р.
Как стало известно КП-Новосибирск, в Toyota ехала семья из села Шилово-Курья Карасукского района — муж, жена, восьмимесячная дочь и два родственника из Германии. За рулём был отец ребенка.
— Они везли родных мужа, которые прилетали в гости, в аэропорт, — рассказал знакомый семьи.
У погибших супругов помимо восьмимесячной дочки остались три сына. Как говорят сельчане, старший перешёл в восьмой класс, средний — в седьмой, младший — в третий.
— Надя ведь перед аварией только вышла на работу в школьную столовую из декрета, - рассказали знакомые семьи.
Сейчас дети находятся с дедушкой по отцовской линии, ему 70 лет. Похоронами занимается брат погибшей Надежды. О том, с кем останутся дети, пока не известно.
— Когда о гибели родителей сообщили девятилетнему мальчику, он сильно плакал. С ним психолог работал, опека работала, — уточняет источник. — Надя и её муж Василий только недавно построили дом, она так счастлива была.
Знакомая погибшей женщины - Наталья - организовала сбор среди сельчан, чтобы помочь брату Надежды с похоронами.
— Вопрос, где будут хоронить родственников из Германии, сейчас решается.
Как сообщила детский омбудсмен Новосибирской области Надежды Болтенко, сейчас обсуждается, кто возьмёт на себя заботу о троих мальчиках и восьмимесячной девочке:
— Сейчас пока решается вопрос, останутся дети с кем-то из родственников или будут переданы на попечение органов опеки, — заявила она.
В администрации Карасукского района сообщили, что семья, погибшая в ДТП, была на хорошем счету:
— Семья очень положительная, - отметили там.
По предварительной информации, легковушки Suzuki SX4 и Toyota Sprinter столкнулись на 290-м километре федеральной трассы К-17Р.
Как стало известно КП-Новосибирск, в Toyota ехала семья из села Шилово-Курья Карасукского района — муж, жена, восьмимесячная дочь и два родственника из Германии. За рулём был отец ребенка.
— Они везли родных мужа, которые прилетали в гости, в аэропорт, — рассказал знакомый семьи.
По предварительной информации, водитель Suzuki SX4 пошел на обгон и не справился с управлением – все, кто был в этой машине, погибли. Авария унесла жизни и четверых человек, находившихся в Toyota. Чудом выжила только восьмимесячная девочка: в момент ДТП она находилась в автомобильном кресле и была пристегнута. Девочку вертолетом санвиации доставили в областную больницу.
— Надя ведь перед аварией только вышла на работу в школьную столовую из декрета, - рассказали знакомые семьи.
Сейчас дети находятся с дедушкой по отцовской линии, ему 70 лет. Похоронами занимается брат погибшей Надежды. О том, с кем останутся дети, пока не известно.
— Когда о гибели родителей сообщили девятилетнему мальчику, он сильно плакал. С ним психолог работал, опека работала, — уточняет источник. — Надя и её муж Василий только недавно построили дом, она так счастлива была.
Знакомая погибшей женщины - Наталья - организовала сбор среди сельчан, чтобы помочь брату Надежды с похоронами.
— Вопрос, где будут хоронить родственников из Германии, сейчас решается.
Как сообщила детский омбудсмен Новосибирской области Надежды Болтенко, сейчас обсуждается, кто возьмёт на себя заботу о троих мальчиках и восьмимесячной девочке:
— Сейчас пока решается вопрос, останутся дети с кем-то из родственников или будут переданы на попечение органов опеки, — заявила она.
В администрации Карасукского района сообщили, что семья, погибшая в ДТП, была на хорошем счету:
— Семья очень положительная, - отметили там.
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