В Бурятии молодая женщина выпала из окна третьего этажа

Несчастный случай произошел вечером 16 июля в 6-м микрорайоне Гусиноозерска. Там из окна третьего этажа многоквартирного дома выпала 23-летняя девушка. В результате она получила травмы и была госпитализирована, передает «Селенга-инфо.24/7».О происшествии в правоохранительные органы сообщила соседка пострадавшей.«В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия», - заявили в местном отделе полиции.