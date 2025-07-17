Происшествия 17.07.2025 в 17:24

В Бурятии молодая женщина выпала из окна третьего этажа

Пострадавшую госпитализировали в больницу
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии молодая женщина выпала из окна третьего этажа
Фото: архив «Номер один»
Несчастный случай произошел вечером 16 июля в 6-м микрорайоне Гусиноозерска. Там из окна третьего этажа многоквартирного дома выпала 23-летняя девушка. В результате она получила травмы и была госпитализирована, передает «Селенга-инфо.24/7».

О происшествии в правоохранительные органы сообщила соседка пострадавшей.

«В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия», - заявили в местном отделе полиции.
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