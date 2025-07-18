В Бурятии обнаружили пять новых лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии было обнаружено пять новых лесных пожаров. Возгорания зафиксировали в Закаменском, Иволгинском и Кижингинском районах.

- Два пожара в Кижингинском районе возникли из-за горения торфа. В Иволгинском районе причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Два очага в Закаменском и Кижингинском районах спровоцированы сухими грозами. Общая площадь пожаров составляет 22 гектара. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работают 111 человек из числа лесной охраны и авиалесоохраны. Также задействовано 24 единицы техники.

Местным жителям напомнили, что до полной стабилизации лесопожарной обстановки на территории Бурятии сохраняется режим ЧС регионального значения. Места отдыха, сбора валежника и дикоросов закрыты для посещения. Использование открытого огня запрещено.

Фото: РАЛХ