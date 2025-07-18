Пьяный тракторист в Бурятии наехал на пенсионера

Пенсионер в Кижингинском районе Бурятии оказался в больнице из-за пьяного водителя трактора. Тот наехал на него, двигаясь задним ходом.

Несчастный случай произошел вчера вечером, 17 июля.

- 53-летний водитель трактора Т-40, не имеющий права управления ТС, будучи в состоянии опьянения при движении задним ходом по ул. Новая с. Новокижингинск совершил наезд на 69-летнего мужчину. В результате ДТП пожилой пешеход получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ