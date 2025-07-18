Происшествия 18.07.2025 в 09:48

Пьяный тракторист в Бурятии наехал на пенсионера

Горе-водитель без прав двигался задним ходом
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Текст: Елена Кокорина
Пьяный тракторист в Бурятии наехал на пенсионера

Пенсионер в Кижингинском районе Бурятии оказался в больнице из-за пьяного водителя трактора. Тот наехал на него, двигаясь задним ходом.

Несчастный случай произошел вчера вечером, 17 июля.

- 53-летний водитель трактора Т-40, не имеющий права управления ТС, будучи в состоянии опьянения при движении задним ходом по ул. Новая с. Новокижингинск совершил наезд на 69-летнего мужчину. В результате ДТП пожилой пешеход получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ

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