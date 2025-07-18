Происшествия 18.07.2025 в 10:11

Безнадзорные лошади в Бурятии устроили два ДТП

Одна из пострадавших женщин находится в больнице
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Текст: Елена Кокорина
Безнадзорные лошади в Бурятии устроили два ДТП

Безнадзорные лошади стали причиной двух ДТП с пострадавшими. Животные в ночное время выбежали на дорогу и столкнулись с автомобилями.

Одно из них произошло в Кабанском районе около 22 часов вблизи с. Никольск.

- 35-летний водитель автомобиля «Тойота Марк2» совершил наезд на выбежавшую на проезжую часть лошадь. В результате ДТП у водителя, его супруги и двух детей диагностированы ушибы и ссадины. После осмотра и оказания помощи отпущены домой. Все были пристегнуты ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами, - рассказали в ГИБДД республики.

Второе ДТП случилось тоже в 10 вечера, но в Тункинском районе.

- 59-летний водитель автомобиля «Киа Соренто» вблизи с. Жемчуг совершил наезд на лошадь. В результате ДТП 56-летняя его пассажир была с травмами госпитализирована, - добавили в полиции.

Фото: ГИБДД РБ

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