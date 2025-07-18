Происшествия 18.07.2025 в 10:59

Школьник в Улан-Удэ устроил ДТП сев за руль без прав

Перевернувшись на мотоцикле, он попал в больницу
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Текст: Елена Кокорина
Школьник в Улан-Удэ устроил ДТП сев за руль без прав

Школьник из Улан-Удэ попал в больницу после ДТП, которое сам и устроил. Сев за руль мотоцикла без прав, он не справился с управлением и перевернулся.

Авария случилась вчера днем в Иволгинском районе.

- 15-летний водитель мотоцикла «Ролиз», не имеющий права управления ТС, в 3 км. от с. Сотниково не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП школьник с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

В ведомстве добавили, что вчера на территории республики было выявлено 314 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 20 нетрезвых водителей. Также за прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 20 аварий с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП и с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ

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