Происшествия 18.07.2025 в 11:16

Жительницу Бурятии обманули со второй попытки

Ради фейковых миллионов женщина отдала 800 тысяч
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Текст: Андрей Константинов
Жительницу Бурятии обманули со второй попытки
Фото: архив «Номер один»
За минувшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 27 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий аферистов жители республики потеряли около 4,6 млн рублей. 

Так, жертвой крупного инвестиционного мошенничества стала 52-летняя жительница Улан-Удэ. Она лишилась более 878 тысяч рублей. 

Как рассказали в МВД Бурятии, женщина работала на вахте в Южно-Сахалинске, где узнала об инвестициях от своей коллеги. Заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, она попросила знакомую порекомендовать компанию.

После этого с улан-удэнкой связался так называемый «наставник», который убедил ее установить специальное приложение на телефон и внести первую сумму – 10 тысяч рублей – на электронный кошелек. Куратор обещала обучить женщину нюансам работы на различных инвестиционных платформах.

Однако вскоре у жертвы возникли подозрения: во время одного из разговоров с «наставником» она услышала, как та в фоновом режиме озвучивает кому-то точную сумму её банковских накоплений. Испугавшись, женщина заблокировала свою карту.

Тем не менее, в конце мая с ней вновь связался представитель «инвестиционной платформы». Он сообщил, что средства, который женщина успела вложить, принесли ей доход в размере 6 миллионов рублей. Но для их «вывода» нужно уплатить налог – около 880 тысяч рублей. 

Поверив в эти сказки, улан-удэнка обратилась за помощью к подруге, которая заняла ей 700 тысяч. Эти деньги, а также собственные сбережения она перевела на указанные мошенниками счета. Общая сумма ущерба составила более 878 тысяч рублей.

Позже в разговоре со следователем женщина пояснила, что не знала о подобных схемах мошенничества, поскольку долго находилась на вахте в другом регионе и не следила за криминальными новостями.

Как отметили в МВД, инвестиционные мошенничества встречаются в Бурятии реже, чем схемы, связанные с имитацией взлома Госуслуг, угрозами оформления кредитов и выманиванием средств на несуществующие «безопасные» счета.
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