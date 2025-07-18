Происшествия 18.07.2025 в 13:58

В Бурятии родственники пропавших рыбаков за свой счет нанимают вертолет

Никаких следов трех мужчин пока найти не удалось
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии родственники пропавших рыбаков за свой счет нанимают вертолет
Фото: freepik.com
Очередной день поисков пропавших на Байкале рыбаков закончился безрезультатно. Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», всего с начала поисковых работ спасатели обследовали уже почти тысячу квадратных километров акватории озера, а также береговую линию. Был задействован даже квадрокоптер. Однако никаких следов трех пропавших мужчин найдено не было.

Сегодня спасатели снова вышли на поиски. Они обследуют озеро по маршруту Сахюрта - Ольхонские ворота — Бугульдейка.

Отчаявшиеся родственники рыбаков за свой счет наняли вертолет, заплатив 400 тысяч рублей. Он исследовал часть Байкала с Иркутской стороны. Сейчас они планируют нанять вертолет еще раз, чтобы он прошел Баргузинскую сторону. Цена вопроса - 300 тысяч рублей. В связи с этим неравнодушных граждан просят оказать посильную финансовую помощь.

Напомним, в Кабанском районе Бурятии продолжаются поиски трех мужчин, которые 12 июля на лодке «Обь-3» отправились на рыбалку в местности Лемасово на Байкале. Однако затем они перестали выходить на связь.

Тем временем по факту исчезновения рыбаков Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Происшествие также взяла на контроль транспортная прокуратура.
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