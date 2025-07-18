Происшествия 18.07.2025 в 14:18
«Не ожидала столько доброты»
Модель из Новосибирска, впавшую в кому в Китае, привезли домой
Текст: КП-Новосибирск
Спустя почти пять месяцев после того, как 20-летняя модель Диана Галина впала в кому в Пекине, девушку привезли домой. Напомним, о том, что с девушкой случилась беда, стало известно 25 февраля.
- Дочка родилась в Новосибирске, но потом мы переехали в город Заринск Алтайского края. Уже там два года назад Диана заключила свой первый международный контракт: тогда ее пригласили на работу в Корею. Потом она была в Милане, Париже, дважды по контракту работала в Китае, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, мама девушки. - За все это время на здоровье Диана не жаловалась. Единственное, что беспокоило дочку, - у нее болела голова после перелетов. Но это казалось нормальным из-за резкой смены часовых поясов.
Все обследования, которые Диана проходила перед поездками, все было в порядке.
24 февраля Диана последний раз говорила с мамой: девушка радовалась, что получила два контракта, на следующий день у нее должны были пройти еще пять кастингов. Но там она так и не появилась.
- Дочку обнаружили в ванне ее соседки: видимо, она пошла собираться на кастинги, и потеряла сознание. Позже нам объяснили, что у нее была врожденная патология, о которой мы не знали, случился разрыв аневризмы, - говорит Татьяна. – Дочку прооперировали, она впала в кому.
Почти месяц Диана провела в китайской клинике: врачи запрещали ее транспортировать из-за тяжелого состояния. И только в марте модель на реанимобиле доставили в Благовещенск: именно там находилась ближайшая к границе больница с необходимым оборудованием.
Спустя три месяца врачи вновь разрешили транспортировать Диану – на этот раз в Алтайский край, где живет мама девушки.
- Сначала дочку на поезде доставили в Новосибирск: Диана и врачи четверо суток ехали в купе, с собой у медиков было необходимое оборудование. Из Новосибирска ее перевезли в краевую больницу.
И спустя еще почти месяц Диану привезли в город Заринск, где живет ее мама.
- На реанимобиле Диану доставили сначала в нашу местную больницу, а спустя пять дней – уже к нам домой, - рассказала Татьяна.
Для Дианы установили специальную кровать с противопролежневым матрасом, девушку обеспечили необходимым препаратами.
- Я очень благодарна всем, кто помогал нам! Не ожидала столько доброты, такой поддержки – для нас это очень важно. Впереди у дочки сложная реабилитация: она постепенно выходит из комы, моргает, но пока не идет на контакт. Но мы будем бороться.
- Дочка родилась в Новосибирске, но потом мы переехали в город Заринск Алтайского края. Уже там два года назад Диана заключила свой первый международный контракт: тогда ее пригласили на работу в Корею. Потом она была в Милане, Париже, дважды по контракту работала в Китае, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, мама девушки. - За все это время на здоровье Диана не жаловалась. Единственное, что беспокоило дочку, - у нее болела голова после перелетов. Но это казалось нормальным из-за резкой смены часовых поясов.
Все обследования, которые Диана проходила перед поездками, все было в порядке.
24 февраля Диана последний раз говорила с мамой: девушка радовалась, что получила два контракта, на следующий день у нее должны были пройти еще пять кастингов. Но там она так и не появилась.
- Дочку обнаружили в ванне ее соседки: видимо, она пошла собираться на кастинги, и потеряла сознание. Позже нам объяснили, что у нее была врожденная патология, о которой мы не знали, случился разрыв аневризмы, - говорит Татьяна. – Дочку прооперировали, она впала в кому.
Почти месяц Диана провела в китайской клинике: врачи запрещали ее транспортировать из-за тяжелого состояния. И только в марте модель на реанимобиле доставили в Благовещенск: именно там находилась ближайшая к границе больница с необходимым оборудованием.
Спустя три месяца врачи вновь разрешили транспортировать Диану – на этот раз в Алтайский край, где живет мама девушки.
- Сначала дочку на поезде доставили в Новосибирск: Диана и врачи четверо суток ехали в купе, с собой у медиков было необходимое оборудование. Из Новосибирска ее перевезли в краевую больницу.
И спустя еще почти месяц Диану привезли в город Заринск, где живет ее мама.
- На реанимобиле Диану доставили сначала в нашу местную больницу, а спустя пять дней – уже к нам домой, - рассказала Татьяна.
Для Дианы установили специальную кровать с противопролежневым матрасом, девушку обеспечили необходимым препаратами.
- Я очень благодарна всем, кто помогал нам! Не ожидала столько доброты, такой поддержки – для нас это очень важно. Впереди у дочки сложная реабилитация: она постепенно выходит из комы, моргает, но пока не идет на контакт. Но мы будем бороться.