Происшествия 18.07.2025 в 14:18

«Не ожидала столько доброты»

Модель из Новосибирска, впавшую в кому в Китае, привезли домой
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Текст: КП-Новосибирск
«Не ожидала столько доброты»
Фото: предоставлено Татьяной
Спустя почти пять месяцев после того, как 20-летняя модель Диана Галина впала в кому в Пекине, девушку привезли домой. Напомним, о том, что с девушкой случилась беда, стало известно 25 февраля.

- Дочка родилась в Новосибирске, но потом мы переехали в город Заринск Алтайского края. Уже там два года назад Диана заключила свой первый международный контракт: тогда ее пригласили на работу в Корею. Потом она была в Милане, Париже, дважды по контракту работала в Китае, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, мама девушки. - За все это время на здоровье Диана не жаловалась. Единственное, что беспокоило дочку, - у нее болела голова после перелетов. Но это казалось нормальным из-за резкой смены часовых поясов.

Все обследования, которые Диана проходила перед поездками, все было в порядке.

24 февраля Диана последний раз говорила с мамой: девушка радовалась, что получила два контракта, на следующий день у нее должны были пройти еще пять кастингов. Но там она так и не появилась.

- Дочку обнаружили в ванне ее соседки: видимо, она пошла собираться на кастинги, и потеряла сознание. Позже нам объяснили, что у нее была врожденная патология, о которой мы не знали, случился разрыв аневризмы, - говорит Татьяна. – Дочку прооперировали, она впала в кому.

Почти месяц Диана провела в китайской клинике: врачи запрещали ее транспортировать из-за тяжелого состояния. И только в марте модель на реанимобиле доставили в Благовещенск: именно там находилась ближайшая к границе больница с необходимым оборудованием.

Спустя три месяца врачи вновь разрешили транспортировать Диану – на этот раз в Алтайский край, где живет мама девушки.

- Сначала дочку на поезде доставили в Новосибирск: Диана и врачи четверо суток ехали в купе, с собой у медиков было необходимое оборудование. Из Новосибирска ее перевезли в краевую больницу.

И спустя еще почти месяц Диану привезли в город Заринск, где живет ее мама.

- На реанимобиле Диану доставили сначала в нашу местную больницу, а спустя пять дней – уже к нам домой, - рассказала Татьяна.

Для Дианы установили специальную кровать с противопролежневым матрасом, девушку обеспечили необходимым препаратами.

- Я очень благодарна всем, кто помогал нам! Не ожидала столько доброты, такой поддержки – для нас это очень важно. Впереди у дочки сложная реабилитация: она постепенно выходит из комы, моргает, но пока не идет на контакт. Но мы будем бороться.

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