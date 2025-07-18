В Бурятии любопытного мальчика укусила гадюка

В Бурятии врачи Закаменской центральной районной больницы спасли 10-летнего мальчика, укушенного ядовитой гадюкой.Как рассказали в ЦРБ, школьник во время летних каникул приехал на отдалённую ферму в местности Грязный Дабан Закаменского района. Рано утром, около 5 часов, он вышел на улицу и увидел под ногами ползущую змею. Из любопытства ребёнок захотел схватить пресмыкающееся. Но та напала первой. Мальчик почувствовал сильную боль в ноге и побежал в дом. Там он лёг и уснул, проснувшись, когда уже был полдень. Но боль всё не проходила, а укушенное место начало опухать.Грязный Дабан расположен вдали от населённых пунктов. Под вечер ребёнка на тракторе повезли в ближайшее село Баянгол. Дорога заняла около двух часов. Прибыв домой, мальчику вызвали врача.К пострадавшему ребёнку незамедлительно приехала дежурный медик Баянгольской врачебной амбулатории Нина Жамсаранова. Мальчику сразу поставили обезболивающий укол и повезли в районную больницу.Школьника госпитализировали в хирургическое отделение. По описанию ребёнка, а также характеру и симптомам укуса врачи поняли, что он стал жертвой ядовитой гадюки. Общее состояние мальчика оценивалось как средней степени тяжести.Ребёнку поставили антидот, препараты по укреплению сосудов и антигистаминные средства.«К счастью, нашему маленькому пациенту повезло. Несмотря на задержку, ему вовремя была оказана квалифицированная медицинская помощь. Сегодня жизни мальчика уже ничего не угрожает. Однако он ещё будет находиться под наблюдением в стационаре больницы и консервативным лечением», - сообщили в районной больнице.Как уточнили в ЦРБ, в 2025 году в Закаменском районе это первый укус змеи. В прошлом году в районе от ядовитых гадюк пострадали 2 человека. Женщину укусила змея возле кладбища недалеко от Закаменска, а мужчина пострадал в улусе Хамней.Врачи предупреждают – в случае укуса змеи категорически запрещено заниматься самолечением. Необходимо срочно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. В противном случае пострадавшему человеку могут грозить серьезные последствия – вплоть до ампутации конечности.