Происшествия 19.07.2025 в 11:50

Лесные пожары в Бурятии тушат в семи местах

Сводки на 19 июля
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Текст: Татьяна Жамсуева
Лесные пожары в Бурятии тушат в семи местах
Фото: РАЛХ

По данным РАЛХ, на утро 19 июля действуют 7 пожаров: в Кижингинском, Курумканском, Тарбагатайском и Тункинском районах, на общей площади 51 га. Пожары возникли вследствие удара молний.

Но ликвидировано три очага: в Бичурском, Закаменском и Иволгинском районах, на площади 2,5 га. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. На тушении работают 167 человек из числа лесной охраны и авиалесоохраны. Задействовано 33 единицы техники. 

Внимание! На территории лесного фонда Бурятии сохраняется режим ЧС регионального значения до полной стабилизации лесопожарной обстановки. МЕСТА ОТДЫХА, СБОРА ВАЛЕЖНИКА И ДИКОРОСОВ ЗАКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ЗАПРЕЩЕНО. 

При обнаружении возгораний звоните на горячую линию лесной охраны - 20-44-44.

 

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