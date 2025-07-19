Лесные пожары в Бурятии тушат в семи местах

По данным РАЛХ, на утро 19 июля действуют 7 пожаров: в Кижингинском, Курумканском, Тарбагатайском и Тункинском районах, на общей площади 51 га. Пожары возникли вследствие удара молний.

Но ликвидировано три очага: в Бичурском, Закаменском и Иволгинском районах, на площади 2,5 га. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. На тушении работают 167 человек из числа лесной охраны и авиалесоохраны. Задействовано 33 единицы техники.

Внимание! На территории лесного фонда Бурятии сохраняется режим ЧС регионального значения до полной стабилизации лесопожарной обстановки. МЕСТА ОТДЫХА, СБОРА ВАЛЕЖНИКА И ДИКОРОСОВ ЗАКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ЗАПРЕЩЕНО.

При обнаружении возгораний звоните на горячую линию лесной охраны - 20-44-44.