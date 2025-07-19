Суд оправдал директора «Диомеда»

18 июля 2025 года Якутский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра здравоохранения РС(Я) и генерального директора ООО «Диомед» (Якутия) обвиняемых по ч.4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ, сообщает Объединенная пресс-служба судов республики Саха (Якутия).



Ранее Якутским городским судом бывший первый заместитель министра здравоохранения республики Роман Савин и генеральный директор ООО «Диомед» Константин Грабецкой были оправданы.

Как отмечает портал «Саха.лайф» чиновник Минздрава Якутии обвинялсч в том, что в упрощенном порядке путем обмана руководства республики Якутия заключил с ООО «Диомед» госконтракт на поставку медицинского оборудования (кислородных концентраторов), тем самым причинили ущерб в особо крупном размере минздраву РС(Я). При этом по версии следствия, цена оборудования была значительно превышена.

Между тем, в ходе судебного разбирательства стороной обвинения не представлено объективных доказательств, подтверждающих о существенном завышении цены оборудования. Напротив, согласно представленным материалам уголовного дела следует, что завышение цены контракта не было установлено, что подтверждается заключениями специалистов, актом проверки служебного расследования, которые согласуются с пояснениями свидетелей по делу и представителей потерпевших минздрава Якутии, которые пояснили, что ущерб для региона не причинен.

Более того, заключенный госконтракт исполнен и у заказчика минздрава республики претензий по поставленному медицинскому оборудованию не имеется.



Стороной обвинения установлена лишь разница между ценой госконтракта и фактической стоимостью оборудования, включающим доставку, что не свидетельствует о причинении имущественного ущерба собственнику минздраву Якутии.

Также органами следствия экс — заместитель министра здравоохранения республики обвинялся в том, что он создал преимущественные условия участия ООО «Диомед» на аукционе по поставке передвижных медицинских комплексов и устранения конкуренции со стороны иных участников рынка при его проведении, а именно включил заведомо невыполнимые требования о сроках поставки оборудования.

Судом по данному эпизоду не установлено злоупотребление экс – заместителем министра здравоохранения своими должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, как и пособничество генерального директора ООО «Диомед» в злоупотреблении должностными полномочиями экс – заместителя министра.



В обвинении указано лишь, что обвиняемый занимал должность в министерстве здравоохранения РС (Я) и, согласно приказам был уполномочен подписывать государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ведомства, а также исполнял обязанности руководителя контрактной службы, не детализируя конкретные статьи, части и пункты, определяющие эти полномочия.

Вместе с тем, обвинение не предоставило убедительных доказательств, подтверждающих наличие у бывшего должностного лица корыстных побуждений или личной заинтересованности в обогащении ООО «Диомед» при заключении спорного соглашения.



Обвинение не смогло предоставить суду убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что действия обвиняемых негативно сказались на функционировании медицинских учреждений, министерства здравоохранения РС (Я) и правительства республики в целом. Напротив, показания представителей пострадавшей стороны, а именно минздрава, указывают на отсутствие какого-либо ущерба медицинским учреждениям и самому министерству. Оборудование, предусмотренное контрактом, было доставлено и функционирует без сбоев.В обвинительном заключении не указано, и стороной обвинения не доказано, что действия подсудимых каким-либо образом ограничили права конкретных юридических или физических лиц на участие в процедурах закупок.



Также отсутствует конкретика в отношении того, в чем именно заключалось ограничение конкуренции, какие права участников закупок были нарушены и каким образом эти нарушения проявились.

Судом установлено, что обвинение построено на предположениях, не подтверждено объективными доказательствами, а потому не может быть положено в основу обвинительного приговора.