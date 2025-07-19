Происшествия 19.07.2025 в 13:11

Школьница из Бурятии спасла ребенка из песочного плена

Она заметила торчащие из песка детские ножки
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Текст: Татьяна Жамсуева
Школьница из Бурятии спасла ребенка из песочного плена
Фото из газеты "Байкальские огни"

Даша Метелёва – старшеклассница из села Байкало-Кудары спасла маленькую девочку. Идя с мамой на пастбища мимо песчаных склонов за коровами, они увидели жуткую картину – из песка торчали детские ножки. Школьница не задумываясь бросилась на помощь.

Даша догадалась, что нужно начинать именно с головы. После долгих попыток, школьница нащупала сначала руку ребенка, а потом голову. Вместе с мамой они смогли вытащить маленькую девочку. Малышка не дышала, а лицо посинело. Они уложили ее на траву, затем Даша приступила к первому в своей жизни искусственному дыханию. Школьница постаралась дать в легкие малышки как можно больше воздуха. 

- В её дыхательных путях был песок. Я почувствовала, как через него проходит воздух,
— вспоминает Даша. 

На третий вдох ребенок открыл глаза. Мать с дочкой отнесли ребенка к себе домой и напоили водой. 

После этого случая Даша стала местным героем. Этой осенью девочка пойдет в 10 класс и пока не задумывалась, с чем свяжет свою жизнь. В школе ученицу пообещали наградить за спасение жизни ребенка. 

По словам директора школы, где учится Даша, ученица проявила исключительную собранность и сумела применить знания на практике. Несмотря на то, что сдать зачёт по теме первой помощи ей удалось не сразу, именно эти навыки помогли спасти жизнь. Необходимые знания девочка получила на уроке биологии. 

Напоминаем о важности навыка первой медицинской помощи. Поэтому желательно бы пройти курсы, а некоторым освежить их в памяти, чтобы в нужный момент спасти чью-то жизнь.

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