Происшествия 19.07.2025 в 16:36

В Улан-Удэ ищут пропавшую женщину

с 7 июля о ней ничего неизвестно
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Улан-Удэ ищут пропавшую женщину
Фото: Лиза Алерт

Пропала 47-летняя женщина: Борхонова Бадма-Ханда Балдандоржиевна. Ее не могут найти больше полумесяца

Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Одежда: предположительно голубой джинсовый комбинезон, белая футболка, белые кроссовки, чёрная бейсболка.

С собой: чёрная дамская сумка

Инфорг: Дина (Феникс) 89686806967

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

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В Улан-Удэ ищут пропавшую женщину
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