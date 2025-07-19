В Улан-Удэ ищут пропавшую женщину

Пропала 47-летняя женщина: Борхонова Бадма-Ханда Балдандоржиевна. Ее не могут найти больше полумесяца

Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Одежда: предположительно голубой джинсовый комбинезон, белая футболка, белые кроссовки, чёрная бейсболка.

С собой: чёрная дамская сумка



Инфорг: Дина (Феникс) 89686806967

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