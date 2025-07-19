Происшествия 19.07.2025 в 16:36
В Улан-Удэ ищут пропавшую женщину
с 7 июля о ней ничего неизвестно
Текст: Татьяна Жамсуева
Пропала 47-летняя женщина: Борхонова Бадма-Ханда Балдандоржиевна. Ее не могут найти больше полумесяца
Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.
Одежда: предположительно голубой джинсовый комбинезон, белая футболка, белые кроссовки, чёрная бейсболка.
С собой: чёрная дамская сумка
Инфорг: Дина (Феникс) 89686806967
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
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