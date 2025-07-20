Происшествия 20.07.2025 в 12:45

На рейсе из Вьетнама в Иркутск пассажир засунул смартфон в обшивку лайнера

Рейс задержали на три часа из-за опасности возгорания батареи телефона
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Текст: Иван Иванов
На рейсе из Вьетнама в Иркутск пассажир засунул смартфон в обшивку лайнера
«Номер один»

Пассажир Azur Air решил проверить, влезет ли его телефон в зазор между декоративными панелями самолёта. В итоге застрял и телефон, и рейс более чем на три часа.

Один из пассажиров задержал рейс Azur Air из Камрани в Иркутск на три с половиной часа, потому что «уронил» телефон между установленными в салоне декоративными панелями. Это, по его словам. Представитель авиакомпании уверен, что случайно в зазор между панелями телефон попасть не мог.

- «Случайно» потерять телефон таким образом невозможно. Скорее всего, пассажир решил проверить прочность и толщину своего гаджета: пролезет ли он в пространство между декоративными панелями? Пролез. - говорит источник в авиакомпании.

Достать гаджет самостоятельно у пассажира уже не получилось. Экипаж принял решение не вылетать, пока телефон с огнеопасной литий-ионной батареей прячется где-то на борту. На воздушное судно был вызван инженерно-технический персонал. Им пришлось обеспечивать доступ к межпанельному пространству через багажный отсек.

По словам источника в авиакомпании, сейчас AZUR air рассматривает вопрос взыскания с любознательного пассажира расходов, понесённых авиакомпанией из-за задержки рейса. Кроме того, на плечи экспериментатора могут повесить и чек за прохладительные напитки, которые выдавали ожидающим вылета пассажирам в соответствии с требованиями федеральных авиаправил.

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