Происшествия 20.07.2025 в 13:34

Жительница Бурятии потеряла 10,8 тысяч рублей из-за взломанного аккаунта знакомой

За неделю число жертв интернет-мошенников в республике выросло на 40, общий ущерб превысил 298 млн рублей
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Текст: Макар Захаров
Жительница Бурятии потеряла 10,8 тысяч рублей из-за взломанного аккаунта знакомой
«Номер один»

Жительница Улан-Удэ стала жертвой мошенников после того, как получила в мессенджере сообщение от якобы знакомой с просьбой одолжить деньги. В письме содержался QR-код, который женщина отсканировала, после чего лишилась 10,8 тысяч рублей. Позже выяснилось, что аккаунт отправителя был взломан.

По данным прокуратуры Бурятии, к 18 июля жертвами киберпреступлений в регионе стали уже 1244 человека - за неделю их число увеличилось на 40. Общий ущерб превысил 298,8 млн рублей, только за последние семь дней мошенники похитили у жителей республики еще 17,3 млн.

Власти призывают граждан быть бдительными и не переводить деньги без личного подтверждения запроса.

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