Жительница Бурятии потеряла 10,8 тысяч рублей из-за взломанного аккаунта знакомой

Жительница Улан-Удэ стала жертвой мошенников после того, как получила в мессенджере сообщение от якобы знакомой с просьбой одолжить деньги. В письме содержался QR-код, который женщина отсканировала, после чего лишилась 10,8 тысяч рублей. Позже выяснилось, что аккаунт отправителя был взломан.

По данным прокуратуры Бурятии, к 18 июля жертвами киберпреступлений в регионе стали уже 1244 человека - за неделю их число увеличилось на 40. Общий ущерб превысил 298,8 млн рублей, только за последние семь дней мошенники похитили у жителей республики еще 17,3 млн.

Власти призывают граждан быть бдительными и не переводить деньги без личного подтверждения запроса.