Четыре человека утонули за сутки в Бурятии

Минувшее воскресенье отметилось в Бурятии чередой трагических происшествий на воде. В этот сильно жаркий день на водоемах погибли сразу четыре человека. В их числе два 16-летних подростка.Один из юношей утонул на Селенге в районе переправы у села Татаурово. Другой также погиб на Селенге, но уже в Улан-Удэ.«Двое друзей, проигнорировав запрещающие знаки у воды, решили вброд добраться на остров, расположенный на реке Селенга. Один из них упал в яму и утонул. Друг погибшего вызвал спасателей, которые подняли тело 16-летнего мальчика из воды», - рассказали о трагедии в Улан-Удэ в МЧС Бурятии.В Селенгинском районе на озере Абрамовское утонул 72-летний мужчина. Его личность устанавливается. Еще один мужчина погиб в Северо-Байкальском районе на озере Слюдянское.«Со слов очевидцев, 35-летний мужчина во время катания на сапборде перевернулся и утонул. Тело погибшего извлекли из воды отдыхающие», - сообщили в МЧС.