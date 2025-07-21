В Бурятии снова разгорелись леса

Похоже, Бурятию накрывает новая волна лесных пожаров. Если еще несколько дней назад в республике оставался лишь один непотушенный очаг, то сейчас действует уже 12 возгораний. Их общая площадь составляет 149 га.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, за прошедшие сутки в республике удалось потушить 4 лесных пожара на площади 32 га, но при этом возникло 11 новых: в Баргузинском, Баунтовском, Заиграевском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском и Селенгинском районах.«Причиной возникновения пожаров в Баргузинском, Баунтовском и Заиграевском районах стала сухая гроза. В Кижингинском районе пожары произошли из-за горения торфа. В остальных пяти случаях очаги возникли из-за неосторожного обращения с огнём», - рассказали в РАЛХе.Сейчас в борьбе с огнем задействованы 224 человека и 52 единицы техники.