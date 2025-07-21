Происшествия 21.07.2025 в 09:40

В Бурятии снова разгорелись леса

Сейчас в республике действует 12 очагов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии снова разгорелись леса
Фото: РАЛХ
Похоже, Бурятию накрывает новая волна лесных пожаров. Если еще несколько дней назад в республике оставался лишь один непотушенный очаг, то сейчас действует уже 12 возгораний. Их общая площадь составляет 149 га.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, за прошедшие сутки в республике удалось потушить 4 лесных пожара на площади 32 га, но при этом возникло 11 новых: в Баргузинском, Баунтовском, Заиграевском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском и Селенгинском районах. 

«Причиной возникновения пожаров в Баргузинском, Баунтовском и Заиграевском районах стала сухая гроза. В Кижингинском районе пожары произошли из-за горения торфа. В остальных пяти случаях очаги возникли из-за неосторожного обращения с огнём», - рассказали в РАЛХе.

Сейчас в борьбе с огнем задействованы 224 человека и 52 единицы техники.
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