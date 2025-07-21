Житель Бурятии оформил кредит на отца, чтобы его семью не признали иноагентами

За прошедшие три дня полиция Бурятии зарегистрировала 47 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий аферистов жители республики потеряли более 3,1 миллиона рублей. Одной из жертв злоумышленников стал житель Иволгинского района. Он передал аферистам 805 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии 4 июля мужчине в мессенджере позвонил дже-сотрудник ФСБ. Фейковый чекист сообщил, что сельчанин и его семья якобы переводили деньги для финансирования внешнеполитического врага, из-за чего могут быть признаны иноагентами.Для разрешения ситуации от мужчины потребовали в течение трёх дней «задекларировать» денежные средства. Всё это время злоумышленники поддерживали с сельчанином постоянную связь.18 июля под руководством другого мошенника, представившегося сотрудником Центрального банка, мужчина приехал к отцу. Он взял его телефон и, следуя указаниям аферистов, оформил кредит на имя отца, после чего перевёл жуликам 805 тысяч рублей.