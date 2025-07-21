Происшествия 21.07.2025 в 10:11
Житель Бурятии оформил кредит на отца, чтобы его семью не признали иноагентами
Мужчина не подозревал, что под видом чекистов его разводят аферисты
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие три дня полиция Бурятии зарегистрировала 47 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий аферистов жители республики потеряли более 3,1 миллиона рублей. Одной из жертв злоумышленников стал житель Иволгинского района. Он передал аферистам 805 тысяч рублей.
Как рассказали в МВД Бурятии 4 июля мужчине в мессенджере позвонил дже-сотрудник ФСБ. Фейковый чекист сообщил, что сельчанин и его семья якобы переводили деньги для финансирования внешнеполитического врага, из-за чего могут быть признаны иноагентами.
Для разрешения ситуации от мужчины потребовали в течение трёх дней «задекларировать» денежные средства. Всё это время злоумышленники поддерживали с сельчанином постоянную связь.
18 июля под руководством другого мошенника, представившегося сотрудником Центрального банка, мужчина приехал к отцу. Он взял его телефон и, следуя указаниям аферистов, оформил кредит на имя отца, после чего перевёл жуликам 805 тысяч рублей.
Как рассказали в МВД Бурятии 4 июля мужчине в мессенджере позвонил дже-сотрудник ФСБ. Фейковый чекист сообщил, что сельчанин и его семья якобы переводили деньги для финансирования внешнеполитического врага, из-за чего могут быть признаны иноагентами.
Для разрешения ситуации от мужчины потребовали в течение трёх дней «задекларировать» денежные средства. Всё это время злоумышленники поддерживали с сельчанином постоянную связь.
18 июля под руководством другого мошенника, представившегося сотрудником Центрального банка, мужчина приехал к отцу. Он взял его телефон и, следуя указаниям аферистов, оформил кредит на имя отца, после чего перевёл жуликам 805 тысяч рублей.
Тегимошенничество