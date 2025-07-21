Жители Улан-Удэ остались без кладовок

Вчера днем в Улан-Удэ загорелись деревянные кладовки в микрорайоне Восточный. Возникла угроза распространения огня на расположенные рядом жилые дома. Однако, приехавшим пожарным удалось сдержать пламя.«В тушении участвовали 15 огнеборцев и 5 единиц техники. Площадь пожара составила 120 квадратных метров», - сообщили в МЧС Бурятии.Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.