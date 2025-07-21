Из горящей квартиры в Бурятии спасли шесть человек

Шесть человек спасли огнеборцы МЧС России на пожаре, который произошел накануне в Северобайкальске. Там горела квартира на четвертом этаже пятиэтажки.

- На вызов выезжал личный состав ПСЧ-9 ГУ МЧС России по Бурятии. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с использованием спасательных устройств на свежий воздух выведены пятеро жильцов. Еще один гражданин был спасен по автолестнице из окна горящей квартиры. Одиннадцать человек покинули здание самостоятельно, - сообщили в МЧС республики.

Двое спасенных мужчин, с признаками отравления угарным газом были переданы врачам скорой медицинской помощи. В результате пожара, квартира выгорела изнутри полностью на 59 квадратах.

Пожар возник предварительно из-за неосторожного обращения с огнем. К тушению привлекались 10 человек личного состава и три единицы техники.

Фото: МЧС Республики Бурятия