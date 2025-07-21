На реке в Бурятии утонул подвыпивший мужчина

В минувшую субботу, 19 июля, в Бичурском районе Бурятии утонул 50-летний мужчина. Сообщается, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Несчастный случай произошел на реке Хилок. Тело утонувшего было обнаружено в 7 км от села Билютай.

- По уточнённым данным, трагедия произошла из-за купания в состоянии алкогольного опьянения. Тело извлекли из реки очевидцы и передали сотрудникам полиции, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напомним, что всего за два выходных дня в Бурятии утонуло пять человек. В их числе два 16-летних мальчика.

Фото: Елена Кокорина