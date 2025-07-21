Происшествия 21.07.2025 в 12:20
«Отец узнал, что сотрудник приставал к своей падчерице»
Под Новосибирском суд оправдал рабочего, обвиненного в убийстве начальника
Текст: КП-Новосибирск
Суд поставил точку в деле о смерти начальника одного из отделов местного ТСЖ в одном из поселков Мошковского района Новосибирской области. Как сообщает КП-Новосибирск, трагедия произошла вечером 31 августа 2024 года: 55-летний Александр позвал 32-летнего разнорабочего Степана (имя изменено) в свой гараж, мужчины выпили. За Степаном пришла его жена, после чего он позвал начальника продолжить выпивать к себе домой, тот согласился. Во время застолья произошел скандал:
- Степан был дома с женой и ребенком. Отец решил с ним поговорить из-за слухов, что тот приставал к падчерице — возможно из-за этого началась драка. Жена Степана не знает, из-за чего начался конфликт — она застала драку, кинулась их разнимать. Степан переключился на супругу, та схватила младшего сына и выбежала на улицу. Стояла с подругой и курила, но полицию вызывать не стала. Соседи слышали, как отец пытался вырваться из квартиры, но ручка на двери была отломана, а дверь заперта. Ключ был у Степана, он продолжил избивать отца. Жильцы также слышали, что отец просил открыть дверь, но никто не пришел на помощь. Коллега с работы позвонила родственникам, приехали мама и бабушка, Степан им кричал: «Если кто-то зайдет, будет второй труп». Степан четыре часа никого не пускал, в итоге сосед с полицейским залезли через окно, задержали Степана. К тому моменту, как я приехал, врачи констатировали смерть отца, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий, сын погибшего.
Cледователи возбудили уголовное дело об убийстве, суд отправил подозреваемого в СИЗО. Но через 30 дней пришли результаты судмедэкспертизы. Согласно заключению экспертов, Александр умер от сердечной недостаточности во время драки.
- Смерть гражданина Степаненко наступила от острой левожелудочковой недостаточности, развившейся в результате заболевания ишемической болезни сердца, проявившейся в виде болезненного изменения венечных артерий сердечной мышцы, - написали в бюро судебной медицинской экспертизы. Также у погибшего Александра зафиксировали следы побоев.
Адвокат Степана обжаловал меру пресечения, и его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Родственники погибшего были в шоке и потребовали провести повторную судмедэкспертизу.
- Я видел тело отца на похоронах, у него было более 20 травм, из которых 16 на голове. Мы подозревали, что судмедэкспертиза сделана с ошибками, так как родственники члена семьи подсудимого работают в бюро. Через два месяца тело отца эксгумировали по решению суда, но экспертизу вновь назначили в Новосибирске. Первую экспертизу дополнили следами побоев, но причина смерти осталась та же. Отец до этого не жаловался на сердце, хронических заболеваний не было. Привлекали независимого судмедэксперта, который раскритиковал выполненную судмедэкспертизу, - рассказал КП-Новосибирск сын погибшего.
По словам родных погибшего, в суде Степан изменил показания, данные на следствии. Обвиняемый вину не признал — якобы не он устроил дебош, это начальник угрожал его семье.
- Отец решил вступиться за приемную дочку Степана. По слухам, Степан в 2024 году напал на нее, за это отец хотел его лишить работы. Мы подавали ходатайства о привлечении Степана по статьям о побоях, о неоказании медицинской помощи, но их отклонили. Эксперты посчитали, что количество выпитого папой алкоголя спровоцировало инфаркт, а не избиение, следы которого зафиксированы. Мошковский районный суд не стал дальше исследовать эту версию, согласился с СМЭ и вынес оправдательный приговор, - сообщил Дмитрий, сын погибшего.
Дмитрий написал в приемную главе СК Александра Бастрыкина, и следователи начали проверку в отношении Степана по жалобе о нападении на падчерицу.
- Степан был дома с женой и ребенком. Отец решил с ним поговорить из-за слухов, что тот приставал к падчерице — возможно из-за этого началась драка. Жена Степана не знает, из-за чего начался конфликт — она застала драку, кинулась их разнимать. Степан переключился на супругу, та схватила младшего сына и выбежала на улицу. Стояла с подругой и курила, но полицию вызывать не стала. Соседи слышали, как отец пытался вырваться из квартиры, но ручка на двери была отломана, а дверь заперта. Ключ был у Степана, он продолжил избивать отца. Жильцы также слышали, что отец просил открыть дверь, но никто не пришел на помощь. Коллега с работы позвонила родственникам, приехали мама и бабушка, Степан им кричал: «Если кто-то зайдет, будет второй труп». Степан четыре часа никого не пускал, в итоге сосед с полицейским залезли через окно, задержали Степана. К тому моменту, как я приехал, врачи констатировали смерть отца, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий, сын погибшего.
Cледователи возбудили уголовное дело об убийстве, суд отправил подозреваемого в СИЗО. Но через 30 дней пришли результаты судмедэкспертизы. Согласно заключению экспертов, Александр умер от сердечной недостаточности во время драки.
- Смерть гражданина Степаненко наступила от острой левожелудочковой недостаточности, развившейся в результате заболевания ишемической болезни сердца, проявившейся в виде болезненного изменения венечных артерий сердечной мышцы, - написали в бюро судебной медицинской экспертизы. Также у погибшего Александра зафиксировали следы побоев.
Адвокат Степана обжаловал меру пресечения, и его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Родственники погибшего были в шоке и потребовали провести повторную судмедэкспертизу.
- Я видел тело отца на похоронах, у него было более 20 травм, из которых 16 на голове. Мы подозревали, что судмедэкспертиза сделана с ошибками, так как родственники члена семьи подсудимого работают в бюро. Через два месяца тело отца эксгумировали по решению суда, но экспертизу вновь назначили в Новосибирске. Первую экспертизу дополнили следами побоев, но причина смерти осталась та же. Отец до этого не жаловался на сердце, хронических заболеваний не было. Привлекали независимого судмедэксперта, который раскритиковал выполненную судмедэкспертизу, - рассказал КП-Новосибирск сын погибшего.
По словам родных погибшего, в суде Степан изменил показания, данные на следствии. Обвиняемый вину не признал — якобы не он устроил дебош, это начальник угрожал его семье.
- Отец решил вступиться за приемную дочку Степана. По слухам, Степан в 2024 году напал на нее, за это отец хотел его лишить работы. Мы подавали ходатайства о привлечении Степана по статьям о побоях, о неоказании медицинской помощи, но их отклонили. Эксперты посчитали, что количество выпитого папой алкоголя спровоцировало инфаркт, а не избиение, следы которого зафиксированы. Мошковский районный суд не стал дальше исследовать эту версию, согласился с СМЭ и вынес оправдательный приговор, - сообщил Дмитрий, сын погибшего.
Дмитрий написал в приемную главе СК Александра Бастрыкина, и следователи начали проверку в отношении Степана по жалобе о нападении на падчерицу.