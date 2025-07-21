В Бурятии посадили продажного инспектора

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении теперь уже бывшего инспектора Ространснадзора. Он обвинялся в четырех эпизодах получения взяток, двух эпизодах мелкого взяточничества и превышении должностных полномочий.Как сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре, обвиняемый в период службы в Ространснадзоре в 2020-2024 годах получал взятки от представителей перевозчиков за общее покровительство и незаконное бездействие. Оно выражалось в закрытии глаз на допущенные ими нарушения. А в 2024 году по просьбе представителя одной компании инспектор уничтожил материалы проверки, выявившей нарушения. Это позволило фирме избежать административной ответственности.Рассмотрев материалы дела, суд признал экс-инспектора виновным. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. рублей. Также он на 3 года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе.