В Бурятии районный чиновник получил «условку» за мифических мальков

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении теперь уже бывшего председателя Баргузинского районного комитета имущественных отношений Михаила Стельмашенко. Он обвинялся в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.Как сообщали ранее в Следственном комитете, в мае 2022 года чиновник от лица возглавляемого комитета заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией на капремонт Хилганайской дамбы на реке Баргузин. Его общая сумма составляла почти 10 млн рублей. Из них более 2,5 млн рублей предусматривались на мероприятия по возмещению вреда, причиненного водным биоресурсам в ходе строительства. В частности, речь шла о воспроизводстве и выпуске в реку мальков рыбы. Однако к моменту завершения ремонта дамбы работы по выпуску мальков выполнить не успели.«Обвиняемый из побуждений карьеризма с целью завершения контракта и освоения выделенных из бюджета средств организовал составление актов, в которые были внесены заведомо ложные сведения о выпуске в водоем молоди рыбы, а затем подписал и утвердил их. На основании этих документов на счета подрядчика из бюджета муниципального образования перечислили средства, предусмотренные контрактом, в полном объеме. В том числе за фактически невыполненные работы по возмещению ущерба рыбному хозяйству в сумме более 2,5 млн рублей», - рассказывали в следственном ведомстве.Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд вынес экс-чиновнику обвинительный приговор. Михаил Стельмашенко получил 3,5 года лишения свободы условно. Также он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года.В прокуратуре уточнили, что причиненный преступлением ущерб полностью возмещен.