Происшествия 21.07.2025 в 18:08
В Бурятии глава района вместе со своим замом пойдет под суд
Они стали фигурантами громкого дела о почти построенной, а затем снесенной школе
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении высокопоставленных чиновников из Еравнинского района, благодаря которым скандально известная фирма «Витим» получила подряд на строительство школы в селе Сосново-Озерское. Речь идет о теперь уже бывшем первом заместителе главы Зоригто Доржиеве и самом главе Чингисе Цыренжапове. Примечательно, что о возбуждении уголовки в отношении руководителя района до нынешнего дня официально не сообщалось.
Как сообщили сегодня в Следственном комитете, и бывший, и действующий чиновник обвиняются в превышении должностных полномочий, совершенных группой лиц по предварительному сговору с причинением тяжких последствий.
По данным следствия, в 2022 году в селе Сосново-Озерское Ервнинского района в рамках федерального проекта было запланировано строительство школы на 450 мест. Для выбора подрядчика проводился электронный аукцион, участие в котором принял руководитель коммерческой организации, представивший фиктивные документы о якобы имеющемся опыте строительства подобных объектов. Его заявка была отклонена, и аукцион признан несостоявшимся. Тогда предприниматель уговорил главу района, с которым состоял в дружеских отношениях, обеспечить заключение контакта напрямую с его фирмой. После этого он вновь представил в администрацию фиктивные документы об опыте строительства и платежное поручение о якобы перечисленной на счет заказчика суммы обеспечения контакта.
«Глава района, действуя в угоду приятелю, вступил в преступный сговор со своим первым заместителем и дал ему поручение организовать заключение муниципального контракта с организацией без фактической проверки представленных документов. В последующем по их указанию также было заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым незаконно увеличен размер авансового платежа по контакту. При этом оба понимали, что у организации отсутствует необходимый опыт и материально-техническая база для строительства школы. В результате их незаконных действий с апреля 2022 по август 2023 года на счета подрядчика было перечислено более 470 млн рублей, а в сентябре 2023 года контракт с ним расторгнут в одностороннем порядке в связи с неисполнением обязательств по строительству объекта», - рассказали в следственном ведомстве.
Напомним, Зоригто Доржиева задержали год назад в ходе раскручивания громкого дела компании «Витим» - фирме, реальным владельцем которого называют Тушина Доржиева, сына бывшего спикера Хурала Бурятии. Чиновника арестовали и поместили в СИЗО. Вероятно, посидев в камере какое-то время и хорошо поразмыслив, Доржиев не стал брать вину на себя и дал показания на своего шефа, который впоследствии также стал фигурантом уголовного дела. Однако, в отличие от подчиненного, задерживать и арестовывать главу правоохранители не стали. Сейчас он по-прежнему находится на свободе – под подпиской о невыезде.
В ближайшее время и глава, и его зам окажутся на скамье подсудимых. Следствие уже направило уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд.
Тем временем в Советском райсуде Улан-Удэ продолжается рассмотрение еще одного дела, связанного со злополучной школой в селе Сосново-Озерское - о масштабных хищениях при её строительстве. На скамье подсудимых пять фигурантов. Это бывший спикер Хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиев, гендиректор компании «Витим» Солбон Дашицыренов, главный инженер «Витима» Андрей Ханхасаев, а также Алексей Алексеев и Антон Романов. Всем им инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере». Что касается Тушина Доржиева, то он по-прежнему находится в розыске.
Саму же школу, которую строили с использованием некачественного бетона, пришлось сносить и строить заново.
Как сообщили сегодня в Следственном комитете, и бывший, и действующий чиновник обвиняются в превышении должностных полномочий, совершенных группой лиц по предварительному сговору с причинением тяжких последствий.
По данным следствия, в 2022 году в селе Сосново-Озерское Ервнинского района в рамках федерального проекта было запланировано строительство школы на 450 мест. Для выбора подрядчика проводился электронный аукцион, участие в котором принял руководитель коммерческой организации, представивший фиктивные документы о якобы имеющемся опыте строительства подобных объектов. Его заявка была отклонена, и аукцион признан несостоявшимся. Тогда предприниматель уговорил главу района, с которым состоял в дружеских отношениях, обеспечить заключение контакта напрямую с его фирмой. После этого он вновь представил в администрацию фиктивные документы об опыте строительства и платежное поручение о якобы перечисленной на счет заказчика суммы обеспечения контакта.
«Глава района, действуя в угоду приятелю, вступил в преступный сговор со своим первым заместителем и дал ему поручение организовать заключение муниципального контракта с организацией без фактической проверки представленных документов. В последующем по их указанию также было заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым незаконно увеличен размер авансового платежа по контакту. При этом оба понимали, что у организации отсутствует необходимый опыт и материально-техническая база для строительства школы. В результате их незаконных действий с апреля 2022 по август 2023 года на счета подрядчика было перечислено более 470 млн рублей, а в сентябре 2023 года контракт с ним расторгнут в одностороннем порядке в связи с неисполнением обязательств по строительству объекта», - рассказали в следственном ведомстве.
Напомним, Зоригто Доржиева задержали год назад в ходе раскручивания громкого дела компании «Витим» - фирме, реальным владельцем которого называют Тушина Доржиева, сына бывшего спикера Хурала Бурятии. Чиновника арестовали и поместили в СИЗО. Вероятно, посидев в камере какое-то время и хорошо поразмыслив, Доржиев не стал брать вину на себя и дал показания на своего шефа, который впоследствии также стал фигурантом уголовного дела. Однако, в отличие от подчиненного, задерживать и арестовывать главу правоохранители не стали. Сейчас он по-прежнему находится на свободе – под подпиской о невыезде.
В ближайшее время и глава, и его зам окажутся на скамье подсудимых. Следствие уже направило уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд.
Тем временем в Советском райсуде Улан-Удэ продолжается рассмотрение еще одного дела, связанного со злополучной школой в селе Сосново-Озерское - о масштабных хищениях при её строительстве. На скамье подсудимых пять фигурантов. Это бывший спикер Хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиев, гендиректор компании «Витим» Солбон Дашицыренов, главный инженер «Витима» Андрей Ханхасаев, а также Алексей Алексеев и Антон Романов. Всем им инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере». Что касается Тушина Доржиева, то он по-прежнему находится в розыске.
Саму же школу, которую строили с использованием некачественного бетона, пришлось сносить и строить заново.