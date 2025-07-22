Потерявшийся мужчина в Бурятии найден мертвым

В местности «Култушная» Кабанского района Бурятии спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в воде обнаружено тело 40-летнего мужчины. Ранее недалеко от места происшествия были найдены вещи погибшего, сообщили в МЧС республики.

Напомним, что сообщение о его поисках были опубликованы поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» накануне. Отдыхающий мужчина ушел днем 19 июля и не вернулся.

Всего за минувшие выходные дни в республике утонули шесть человек. Среди них есть и два подростка.

Фото: Елена Кокорина