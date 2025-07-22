Происшествия 22.07.2025 в 09:07
Потерявшийся мужчина в Бурятии найден мертвым
Он утонул при невыясненных обстоятельствах
Текст: Елена Кокорина
В местности «Култушная» Кабанского района Бурятии спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в воде обнаружено тело 40-летнего мужчины. Ранее недалеко от места происшествия были найдены вещи погибшего, сообщили в МЧС республики.
Напомним, что сообщение о его поисках были опубликованы поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» накануне. Отдыхающий мужчина ушел днем 19 июля и не вернулся.
Всего за минувшие выходные дни в республике утонули шесть человек. Среди них есть и два подростка.
Фото: Елена Кокорина
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