Происшествия 22.07.2025 в 09:07

Потерявшийся мужчина в Бурятии найден мертвым

Он утонул при невыясненных обстоятельствах
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Текст: Елена Кокорина
Потерявшийся мужчина в Бурятии найден мертвым

В местности «Култушная» Кабанского района Бурятии спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в воде обнаружено тело 40-летнего мужчины. Ранее недалеко от места происшествия были найдены вещи погибшего, сообщили в МЧС республики.

Напомним, что сообщение о его поисках были опубликованы поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» накануне. Отдыхающий мужчина ушел днем 19 июля и не вернулся.

Всего за минувшие выходные дни в республике утонули шесть человек. Среди них есть и два подростка.

Фото: Елена Кокорина

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