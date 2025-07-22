Несколько человек пострадали в ДТП с хлебовозкой в Бурятии

«По предварительным данным, водитель «Газели» поворачивал в сторону СНТ «Монолит», а водитель «Субару» совершал обгон», - рассказали в телеграм-канале.











Крупная авария произошла сегодня около 7.15 на перевале Мандрик. Как сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7», там столкнулись легковушка «Субару Форестер» и «Газель» «Бурятхлебпрома».Сообщается, что в ДТП пострадали несколько человек. Троих пассажиров «Субару», в том числе девочку, доставляют в больницу. Еще двум пассажирам оказывают медицинскую помощь на месте.Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»