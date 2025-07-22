Происшествия 22.07.2025 в 09:16

Несколько человек пострадали в ДТП с хлебовозкой в Бурятии

Происшествие случилось на Мандрике
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Текст: Андрей Константинов
Несколько человек пострадали в ДТП с хлебовозкой в Бурятии
Крупная авария произошла сегодня около 7.15 на перевале Мандрик. Как сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7», там столкнулись легковушка «Субару Форестер» и «Газель» «Бурятхлебпрома».

«По предварительным данным, водитель «Газели» поворачивал в сторону СНТ «Монолит», а водитель «Субару» совершал обгон», - рассказали в телеграм-канале.


Сообщается, что в ДТП пострадали несколько человек. Троих пассажиров «Субару», в том числе девочку, доставляют в больницу. Еще двум пассажирам оказывают медицинскую помощь на месте.

Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
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