Происшествия 22.07.2025 в 10:10

В Бурятии на Байкале пропал еще один мужчина

О судьбе мужчины из Нового Энхэлука ничего неизвестно с 20 июля
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на Байкале пропал еще один мужчина
В Бурятии поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 49-летнего жителя поселка Новый Энхэлук Вячеслава Криницына. Он пропал 20 июля.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет: серая кофта с капюшоном, зеленые спортивные брюки, зеленые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.

Напомним, ранее на Байкале в местности Култушная пропал 40-летний мужчина. Позже выяснилось, что он утонул.
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с 16 по 22 июля

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