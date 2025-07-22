Происшествия 22.07.2025 в 10:10
В Бурятии на Байкале пропал еще один мужчина
О судьбе мужчины из Нового Энхэлука ничего неизвестно с 20 июля
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 49-летнего жителя поселка Новый Энхэлук Вячеслава Криницына. Он пропал 20 июля.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
Был одет: серая кофта с капюшоном, зеленые спортивные брюки, зеленые кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.
Напомним, ранее на Байкале в местности Култушная пропал 40-летний мужчина. Позже выяснилось, что он утонул.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
Был одет: серая кофта с капюшоном, зеленые спортивные брюки, зеленые кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.
Напомним, ранее на Байкале в местности Култушная пропал 40-летний мужчина. Позже выяснилось, что он утонул.
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