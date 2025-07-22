В Бурятии несколько человек оказались в реанимации после укусов клещей

В Бурятии в этом году за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось уже 3412 человек, из них четверть составляют дети. Как сообщили в Роспотребнадзоре, 60% укусов произошли за пределами населенных пунктов – на отдыхе, берегу реки, охоте в лесу и т.д.По данным ведомства, клещевыми инфекциями заболел 41 человек, 20 из них – клещевым вирусным энцефалитом.«Заболевшие клещевым энцефалитом не были привиты против этой инфекции. Треть из них заболевание перенесли очень тяжело, стационарное лечение у них начиналось с реанимации», - рассказали в Роспотребнадзоре.