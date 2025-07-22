Происшествия 22.07.2025 в 10:30
В Бурятии несколько человек оказались в реанимации после укусов клещей
Всего жертвами атак этих насекомых стали уже более 3400 жителей
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в этом году за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось уже 3412 человек, из них четверть составляют дети. Как сообщили в Роспотребнадзоре, 60% укусов произошли за пределами населенных пунктов – на отдыхе, берегу реки, охоте в лесу и т.д.
По данным ведомства, клещевыми инфекциями заболел 41 человек, 20 из них – клещевым вирусным энцефалитом.
«Заболевшие клещевым энцефалитом не были привиты против этой инфекции. Треть из них заболевание перенесли очень тяжело, стационарное лечение у них начиналось с реанимации», - рассказали в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, клещевыми инфекциями заболел 41 человек, 20 из них – клещевым вирусным энцефалитом.
«Заболевшие клещевым энцефалитом не были привиты против этой инфекции. Треть из них заболевание перенесли очень тяжело, стационарное лечение у них начиналось с реанимации», - рассказали в Роспотребнадзоре.
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