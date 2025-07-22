Происшествия 22.07.2025 в 11:04

Пенсионерка из Улан-Удэ проделала большой путь, чтобы отдать деньги аферистам

Горожанка перечислила мошенникам почти 400 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
Пенсионерка из Улан-Удэ проделала большой путь, чтобы отдать деньги аферистам
Фото: pixabay.com
Об очередном случае мошенничества рассказали сегодня в МВД Бурятии. Жертвой преступников стала 62-летняя жительница Улан-Удэ.

4 июля, когда пенсионерка находилась в селе Орлик, она получила сообщение в мессенджере от лица, выдававшего себя за руководителя районной больницы, в которой она работала. В сообщении утверждалось, что на её прежнем месте работы произошла утечка персональных данных, проводится проверка и с ней свяжется «следователь».  

Вскоре улан-удэнке действительно поступил звонок от человека, представившегося следователем. Он подтвердил факт утечки данных и сообщил, что правоохранительные органы разбираются в ситуации, добавив, что в ближайшее время с гражданкой свяжется сотрудник «Росфинмониторинга» для урегулирования вопроса. 

Далее пенсионерке позвонил якобы сотрудник «Росфинмониторинга». Он заявил, что недобросовестный сотрудник банка оформил на имя женщины кредит в размере 400 тысяч рублей. После этого горожанке велели ожидать звонка «следователя». 

Через некоторое время лже-правоохранитель вновь связался с пенсионеркой и подтвердил, что неизвестный мужчина – пособник террористов - пытался оформить на её имя кредит на 400 тысяч рублей. Но операцию успели заблокировать. 

Затем женщине вновь позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и поинтересовался, в каких банках пенсионерка хранит деньги. Та сообщила, что на её накопительном счете есть 285 тысяч рублей. Поскольку пенсионерка находилась в селе Орлик, её попросили выехать в Улан-Удэ, что она и сделала.  

В городе улан-удэнка по указке аферистов купила новый телефон и перевела мошенникам 376 тысяч рублей, в том числе все свои накопления и средства с кредитной карты. Однако злоумышленники не отстали от женщины – «сотрудник Росфинмониторинга» продолжал убеждать её, что проверка не завершена и разбор обстоятельств продолжается. Обман вскрылся лишь 19 июля, когда пенсионерка гостила у племянницы и рассказала ей о случившемся. Родственница сразу поняла, что тетя стала жертвой мошенников, и отправила ее в полицию. 
Теги
мошенничество

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